Суд вынес приговоры заключенным-бунтовщикам из Ангарска

12 заключенных, виновных в массовых беспорядках в колонии в Ангарске, Иркутский областной суд приговорил к разным срокам. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Иркутской области.

"Они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в апреле 2020 года в Ангарске группа осужденных устроила бунт в колонии №15 ГУФСИН России. От их действий пострадали 18 человек. Заключенные подожгли производственные объекты и причинили значительный ущерб.

Заключенные получили от 5,5 до 21 года колонии строгого и особого режимов. Троим осужденным назначено наказание с отбыванием первых от 3 до 5 лет в тюрьме.

Ранее в Тобольске полицейские предотвратили бунт, который пытались устроить пятеро задержанных в изоляторе временного содержания, передает корреспондент Накануне.RU. По данным пресс-службы МВД России по Тюменской области, их противоправные действия были пресечены с применением физической силы и специальных средств в соответствии с положениями ФЗ "О полиции".

Ночью заключенные заблокировали двери своей камеры, отказавшись пускать туда полицейских. На требования прекратить противоправное поведение задержанные не реагировали. Когда полицейские зашли в камеру, они увидели у одного из задержанных резанные раны на левом предплечье. Ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.