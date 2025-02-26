В аэропорту Сочи из-за атаки БПЛА задержали не менее 30 рейсов

Не менее 30 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет сейчас задерживаются рейсы в Москву, Самару, Иваново, Стамбул, Екатеринбург, Нижний Новгород, Дубай и другие города. В Сочи с задержками летят самолеты из Батуми, Москвы, Ижевска, Минеральных Вод, Алматы, Дубая, Антальи, Челябинска, Уфы, Красноярска и других.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что всего за ночь сбиты 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть – 83 – над Краснодарским краем. В аэропорту Сочи был введен план "Ковер". В 8.00 (мск) ограничения сняли.