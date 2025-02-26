26 Февраля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В новых регионах желающих почти нет: статистика предметов ЕГЭ в 2025 году

На участие в ЕГЭ в этом году зарегистрировались 716 тыс. человек, из которых 90% - выпускники 2025 года. Статистику выбора предметов накануне озвучил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
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Подача заявлений завершилась 1 февраля. Самым популярным предметом по выбору снова стало обществознание - его выбрали 42%. Этот процент от года к году меняется слабо, обществознание выбирают почти половина выпускников.

На втором месте, но с огромным отставанием, - информатика (21%). Далее идут биология (20%), физика (16%), химия (14%). По этим предметам небольшой рост - по биологии на 3 п.п., по физике и химии - менее 1 п.п. Тем не менее Музаев поспешил заявить, что зафиксирован рост числа выбирающих предметы естественно-научного цикла, и это является первым результатом реализации принятого в прошлом году Правительством РФ плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Хотя рост чисто символический. Профильную математику планируют сдавать 47% - рост на 2,5 п.п. за год.

По сравнению же с 2020 годом физику сдают намного меньше выпускников (117 тыс. против 167 тыс.), химию - так же, биологию - реже (142 тыс. против 158 тыс.). Но власти сравнивают только с прошлым годом.

"Важно, чтобы не только количество, но и качество выпускников в этом направлении росло, и Минпросвещения с Минобрнауки эту работу проводят", – сказал чиновник.

В прошлом году была проведена такая "работа" по профильной математике, где шкала пересчета баллов была пересмотрена в сторону увеличения. В результате произошел резкий скачок результатов.

Характерно, что в четырех воссоединенных регионах, где ЕГЭ пока необязателен, крайне мало желающих его сдавать. В ДНР и ЛНР таких примерно по тысяче, в Запорожской области – 452 человека, а в Херсонской области – 44. Всего 12%.

При этом в последние 5-10 лет произошло большое падение количества сдающих гуманитарные предметы, которые формируют мировоззрение человека. Это большая проблема и почти катастрофа школы, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. Для большинства выпускников школ большинство предметов стали почти что ненужными. Данные по 2025 году не озвучены, но в 2024 году историю сдавали всего 89 тыс. (в 2020 году было 132 тыс.), географию - 17 тыс. (было 23 тыс.), литературу - 47 тыс. (было 65 тыс.).

Теги: егэ, выпускники


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