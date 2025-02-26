Центр семейного отдыха нового формата для ветеранов СВО создают в Томской области

В селе Калтай Томского района продолжается капитальный ремонт Центра детского и семейного отдыха «Здоровье». Здесь планируют открыть оздоровительный семейный центр нового формата. Речь идет о создании современного пространства для семейного отдыха и оздоровления, где особое внимание будет уделено ветеранам СВО и их родным.

Губернатор Томской области Владимир Мазур побывал в центре и лично проверил качество произведенных работ в уже отремонтированных корпусах. Глава региона также отдал поручение строителям - как можно скорее приступить к работам в административном корпусе с тем, чтобы завершить их в этом году.

Напомним, Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» в 2025 году отмечает 30-летие. Ежегодно здесь отдыхают и поправляют здоровье порядка 2 тысяч детей и взрослых. При этом, в центре есть возможность организации отдыха и лечения для детей с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Капитальный ремонт корпусов центра стартовал в 2023 году. На данный момент отремонтированы и готовы к приему отдыхающих 3 жилых корпуса и медицинский блок, завершается ремонт гостиницы для персонала центра. В административном блоке, ремонт которого губернатор поручил провести этом году, расположен пищеблок, актовый зал и помещения для досуга.

В ходе рабочего визита губернатора специалисты центра сообщили, что совместно с НИИ психического здоровья Томского НИМЦ здесь будут реализованы программы психологической диагностики и реабилитации, в том числе с использованием современных методов гипнотерапии, светолечения, сенсорной разгрузки. По словам медиков, такие программы сегодня особенно востребованы вернувшимися домой участниками СВО и членами их семей.

Владимир Мазур поставил задачу перед строительным блоком областной администрации держать на контроле ход капитального ремонта корпусов.

«Второго такого центра в Томской области нет. Мы создаем совершенно новое, современное пространство для отдыха, оздоровления и реабилитации семей с детьми, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов СВО и их родных, - сказал губернатор Владимир Мазур. - Департаменту здравоохранения поручаю продумать наполнение медицинской части центра, департаменту по вопросам семьи и детей - детально проработать форматы организации здесь детского и семейного отдыха».