Суд рассмотрит дело уральца, изрубившего топором полицейский автомобиль

Житель уральского города Туринск готовится предстать перед судом. Он угрожал полицейским и изрубил топором их автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент случился ночью 11 ноября 2024 года: между пьяным 39-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, перешедший в драку. Соседи вызвали сотрудников полиции. Когда силовики приехали, один из драчунов взял топор и направился в их сторону, высказывая полицейским угрозы и оскорбления.

На этом мужчина не успокоился и топором нанес удары по левому крылу их служебного автомобиля. Ущерб от его действий оценили более чем в 11 тысяч рублей.

Уралец обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", "Публичное оскорбление представителя власти" и "Умышленное повреждение имущества с причинением значительного ущерба". Сейчас его дело направлено на рассмотрение в Туринский районный суд.