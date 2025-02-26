России необходим закон об ИИ - сенатор

Хотя искусственный интеллект (ИИ) давно используется и становится неотъемлемой частью повседневной жизни, в России так и нет никакого закона, который бы регулировал эту сферу. Об этом пишет первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Главный вопрос: кто будет нести ответственность за решения ИИ? Сегодня не несет никто. Закон же должен четко закрепить правовые границы применения ИИ и ответственность за его ошибки, создать единые этические нормы, чтобы исключить дискриминацию и предвзятость алгоритмов и др.

Сегодня в России есть только Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года, утвержденная указом президента РФ еще в 2019 году. Этого мало, Россия имеет все шансы стать одним из лидеров в области ИИ, но нужно создать понятные и справедливые правила, считает сенатор.

В 2024 году тогдашний председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также призвал разработать закон об ИИ. Поразительно, что повсеместное использование технологий не регулируется никакими правовыми нормами, недоумевает он. Так быть не должно.

В 2024 году ЕС принял первый в мире закон об ИИ.

Специалист в области искусственного интеллекта, член СПЧ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов говорит, что России необходим также Цифровой кодекс, без которого регулирование ИИ невозможно. Его разрабатывают, но процесс идет очень медленно, хотя в декабре глава государства Владимир Путин пообещал "придать дополнительный импульс" его разработке. Сейчас в России, по его словам, занимаются "быстрым наляпыванием заплаток на очевидные дырки" в правовом поле. Но нет никаких единых правил - что можно, а что нельзя. Ранее сообщалось, что Цифровой кодекс будет представлен в 2025 году.

Внедрение же ИИ в такие сферы, как медицина или образование, только приведет к деградации кадров, уверен эксперт. Например, в медицине для врача самым безопасным вариантом будет просто соглашаться с решением ИИ, но это быстро приведет к потере квалификации врачей. Если же на них повесят ответственность за согласие с оказавшимся неправильным решением ИИ, то это лишь ускорит уход врачей в частную практику. Подобное будет и уже происходит в образовании: вместо настоящего обучения учителя просто включают экран. К тому же за это еще и доплачивают как за использование современных технологий. А студентам уже пишут дипломы нейросети.