С Украины в Россию могут вернуться 16 детей

С территории Украины в Россию могут вернуться 16 детей. В обратном направлении могут уехать 10 несовершеннолетних. Данные об этом привела детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

На данный момент уже воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Сейчас в работе – ещё 16 дел по возвращению детей на родину и 10 детей, которых планируется передать на Украину, сказала РИА Новости детский омбудсмен.

В её адрес поступило несколько обращений, которые вызывают особые трудности, они касаются семейных споров.