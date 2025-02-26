В Каменске-Уральском к 2026 году построят легкоатлетический манеж

В Каменске-Уральском появится легкоатлетический манеж с блоком для игровых видов спорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Пространство площадью более 7 тысяч квадратных метров позволит проводить тренировки и соревнования не только по легкой атлетике, но и по художественной гимнастике, единоборствам и игровым видам спорта. Работы по проектированию и строительству легкоатлетического манежа с блоком для игровых видов спорта выполняет УКС "Каменскстрой" (входит в ГК "Атомстройкомплекс"). Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Легкоатлетический манеж будет состоять из двух блоков: спортивного и административного. В двухэтажном административном блоке разместятся гардероб, раздевалки, душевые, тренерские кабинеты, буфет. В спортивном предусмотрены круговые и прямые беговые дорожки, секторы для прыжков в высоту, в длину, а также для тройных прыжков и прыжков с шестом, для толкания ядра, метания молота и диска в сетку, площадка для мини-футбола, фитнес-зал и тренажерный зал.

"Фасад спортивного центра будет обращен на улицу Каменская, с этой же стороны спроектирован заезд автотранспорта. Поскольку легкоатлетический манеж станет площадкой для проведения соревнований регионального уровня, предусмотрен широкий проезд для автотранспорта и парковка для автобусов большой вместимости. Вдоль здания организованы пешеходные зоны шириной 3,5 метра. Посещать манеж смогут и маломобильные группы населения – в проекте предусмотрены пандусы на входной группе и лифты в административном блоке", - отметил директор УКС "Каменскстрой" Максим Кузнецов.

Реализация проекта будет способствовать достижению целей национального проекта "Инфраструктура для жизни" и станет еще одним этапом развития спорта в Каменске-Уральском, воспитания спортсменов областного и федерального уровней, продвижения среди населения активного образа жизни.

Ранее в городе был построен центр прогресса спорта "Витязь", в открытии которого приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, Олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Егор Мехонцев, чемпион мира Денис Лебедев. Спортивно-образовательный кластер дополняют центр культурного развития "Клевер", школа "Аксиома" на 1 тысячу 275 мест и детский сад.

Все объекты построены подразделением холдинга "Атомстройкомплекс" – компанией УКС "Каменскстрой" в рамках национальных проектов "Образование", "Демография" и "Культура".