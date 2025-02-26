Трамп призвал разместить на Украине миротворцев, которые устроят всех

Президент США Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил по согласованию сторон. Об этом он сообщил пресс-пулу Белого дома.

"Нам также нужны миротворцы", - сказал Трамп. "Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех", - приводит его слова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение войск Североатлантического альянса на Украине неприемлемо для Москвы. Так он ответил на вопрос о возможной отправке в страну миротворцев из Европы. По словам дипломата, речь идет, в том числе о вооруженных силах стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами.