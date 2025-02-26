Размер "достойной пенсии" в России - 50 тысяч рублей

Достойная пенсия должна составлять 49,6 тыс. рублей в месяц. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Его результаты есть в распоряжении ТАСС.

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"Согласно опросу, размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49 600 рублей, что на 1 500 рублей, или 3% больше, чем в июне 2024 года (48 100 рублей)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47 400 рублей, а средние запросы россиян старше 45 лет - 50 200 рублей.

Самые высокие запросы на пенсию у жителей Москвы (52,4 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (51,7 тыс. рублей). Третье место занимает Хабаровск, затем идут Тюмень и Ростов-на-Дону. Скромные запросы у жителей Астрахани (45,2 тыс. рублей), Ярославля (46,1 тыс. рублей) и Новокузнецка (46,2 тыс. рублей).

Ранее мы писали, что в России по данным на 1 января 2025 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,17 млн человек. Показатель увеличился за год на 94 тыс. человек (0,2%). Данные не включают в себя пожилых людей в новых регионах, а также получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета РФ и других силовых и правоохранительных ведомств.