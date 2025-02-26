Украина приняла условия сделки по металлам

Украина согласилась заключить сделку по редкоземельным металлам с Вашингтоном на новых условиях.

США отказались от требований на право на потенциальную выручку в 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов. Отмечается, что финальная версия соглашения не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США. По словам украинских чиновников, Киев готов подписать соглашение по совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Они утверждают, что договорились о более выгодных для страны условиях.

Финальная версия соглашения предусматривает создание фонда, в который украинские власти буду должны внести будет вносить 50% выручки с будущей монетизации государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанные с ними логистические операции. Средства фонда планируется использовать для инвестиций в проекты на Украине. Соглашение не охватывает минеральные ресурсы, доходы с которых уже поступают в украинский бюджет, например от "Нафтогаза" и "Укрнафты", сообщает Financial Times.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможное соглашение по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом никак не касается России.