В МИД РФ заявили, что ЕС обоснованно лишился права на участие в переговорах по Украине

В МИД РФ прокомментировали принятую на Генассамблеи ООН антироссийскую резолюцию. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, Евросоюз лишился права на переговоры по Украине, передает корреспондент Накануне.RU

"Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции. Налицо серьезные сдвиги в подходах стран Мирового большинства, которые демонстрируют растущие реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в целом состоявшиеся на площадке ООН дискуссии и голосования наглядно показывают, что в мировом сообществе оформился запрос на мир.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по Украине. Ее подготовил Киев вместе с 50-ю странами. В ней от России требуют немедленно вывести войска и прекратить боевые действия. За этот документ проголосовали 93 страны, против — 18, в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия и КНДР. 65 стран воздержались.

Вторую, более нейтральную, резолюцию представили США. В ней указывается на то, что необходимо незамедлительно завершить конфликт и установить мир между Украиной и Россией. Этот документ приняли с поправками, внесенными западными странами. Его поддержали 93 страны, против выступили восемь, воздержались 73.

Ранее мы писали, что делегация Сербии поддержала в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент Александр Вучич. Кремль принял извинения.