В Челябинской области суд мэра и депутата подозревают в похищении и жестоком убийстве женщины

В Челябинской области задержан глава Рымникского поселения Брединского муниципального района Дмитрий Рудский, местный депутат Александр Брухаль и его сын Андрей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета по Челябинской области, их подозревают в похищении человека, совершенного группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и оружия, а также в убийстве с особой жестокостью.

Вечером, 23 февраля текущего года, пьяные подозреваемые похитили из дома по ул. Братьев Смирнова поселка Рымникский 46-летнюю женщину и убили ее. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным. В суд направлены ходатайства об аресте подозреваемых. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

По сообщений из соцсетей, убитая - бывшая одноклассница Рудского, к которой он питал давнюю неприязнь. Сообщается, что женщину вывезли в лес, привязали к дереву и начали избивать. После - зарезали и бросили тело без признаков жизни.