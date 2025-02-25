В Красновишерске собаки напали на пожилую женщину

В Красновишерске в районе дома № 48 по ул. Толстого агрессивные собаки напали на пожилую женщину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Инцидент произошел 24 февраля. Пострадавшая госпитализирована. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратура Красновишерского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.