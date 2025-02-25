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Фото: Накануне.RU

Несколько представителей ЧВК "Енот" ушли на СВО

Несколько представителей военно-патриотической организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как ЧВК "Енот"), являющиеся фигурантами уголовного дела, отправились в зону специальной военной операции (СВО).

Согласно картотеке Московского гарнизонного военного суда (МГВС), уголовные дела Олега Очеретного, Ивана Коваленко, Алексея Коновалова и Михаила Максимова "выделены в отдельное производство по иным основаниям". По данным источника "Ъ", фигуранты подали ходатайства в Минобороны о заключении с ними контрактов, которые были удовлетворены. В результате все четверо отправились штурмовиками в боевые подразделения военного ведомства.

Ранее Кунцевский райсуд Москвы вынес приговор бывшему советнику руководителя медико-биологического центра МГУ имени Ломоносова Андрею Молокоедову. Он получил 14 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Прокуратура столицы уточняет, что в апреле 2018 г. Молокоедов возглавил преступное сообщество и назначил руководителя одного из его структурных подразделений, который привлек в компанию других соучастников из числа членов региональной общественной организации "Е.Н.О.Т.". Молокоедов уверял сообщников, что он – сотрудник правоохранительных органов, и в случае чего обещал свое покровительство.

В начале апреля 2018 г. соучастники заставили жителя столицы под угрозой убийством отказаться от предложения избраться на должность генерального директора фирмы. Также по указанию Молокоедова 17 августа 2018 г. злоумышленники вымогали у жителя Туапсе часть участка, расположенного в селе Лермонтово.

Теги: ЧВК "Енот", СВО


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