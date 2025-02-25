Ямалец попытался украсть спасательный жилет из самолета авиакомпании "Ямал"

В Тюмени будут судить ямальца за похищение спасательного жилета с самолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

39-летнего ямальца обвиняют по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что 17 января ямалец, являясь пассажиром рейса №9YC авиакомпании "Ямал", летевшего из Салехарда в Тюмень, украл из-под посадочного места №15D воздушного судна "Airbus A 320" спасательный жилет, который спрятал в рюкзаке.

Обнаружив пропажу, сотрудники авиакомпании обратились в полицию. Подозреваемого отследили по камерам видеонаблюдения. Он был задержан. Сумма ущерба авиакомпании составила около 6 тыс. руб. Также своими действиями пассажир мог лишить следующего пассажира шанса на спасение в случае экстренной ситуации.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд города Тюмени.