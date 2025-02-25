В Госдуме назвали дату отчёта Мишустина

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) привёл дату отчёта в нижней палате парламента премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Мишустин со всеми своими министрами и заместителями будет отчитываться перед Госдумой в следующем месяце, 28 (числа)", - цитирует ТАСС Калашникова, высказавшегося на совещании комитета.

Ранее состоялся разговор Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, темой которого стал предстоящий отчёт.