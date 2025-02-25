25 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба Администрации Каменска-Уральского

Жителям Каменска-Уральского показали эскиз нового легкоатлетического манежа

Строители показали жителям Каменска-Уральского, как будет выглядеть новый легкоатлетический манеж с блоком для игровых видов спорта. Открыть свои двери для спортсменов площадка должна уже в 2026 году. На площади в 7 тыс. кв.м. можно будет проводить соревнования не только по легкой атлетике, но и по художественной гимнастике, единоборствам и игровым видам спорта.

Эскиз легкоатлетического манежа в Каменске-Уральском(2025)|Фото: пресс-служба Администрации Каменска-Уральского

"Строительство легкоатлетического манежа — это достаточно масштабный проект для Каменска-Уральского и, насколько я знаю, давняя мечта каменских спортсменов. По поручению Евгения Куйвашева мы внесли объект в госпрограмму. Контракт на строительство уже заключен, его стоимость составила почти 750 млн рублей. Сейчас идет передача площадки застройщику", — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Строить манеж будет местная компания УКС "Каменскстрой", которая входит в ГК "Атомстройкомплекс". Пространство разделят на два блока: на административный и спортивный. В первом на двух этажах разместят гардероб, раздевалки, душевые, тренерские кабинеты и буфет. Во втором же обустроят круговые и прямые беговые дорожки, секторы для прыжков в высоту, в длину, для тройных прыжков и прыжков с шестом, для толкания ядра, метания молота и диска в сетку, площадку для мини-футбола, а также фитнес- и тренажерный залы.

Эскиз легкоатлетического манежа в Каменске-Уральском(2025)|Фото: пресс-служба Администрации Каменска-Уральского

Помимо этого, застройщик предусмотрит широкий заезд для автотранспорта и парковку для автобусов большой вместимости, так как в манеже планируется проводить соревнования регионального уровня. Фасад будет обращен на улицу Каменскую, с этой же стороны спроектирован заезд автотранспорта. Вдоль здания проложат пешеходные дорожки 3,5 м. шириной. Пространство также приспособлено для маломобильных спортсменов и зрителей: на входной группе установят пандусы, а в административном блоке - лифты.

Эскиз легкоатлетического манежа в Каменске-Уральском(2025)|Фото: пресс-служба Администрации Каменска-Уральского

Теги: Каменск-Уральский, манеж, эскиз, проект


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