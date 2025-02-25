Песков: Инвестпартнерство России и США возможно только после урегулирования на Украине

Инвестиционное и торговое сотрудничество России и США, в том числе по редкоземельным металлам, возможно только после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас главы государств идут к восстановлению диалога, далее на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса, и лишь после этого настанет очередь рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

"Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов", - цитирует ТАСС Пескова. Представитель Кремля отметил, что "здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества".

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить американским и другим иностранным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии. По его словам, у России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам. Путин отметил, что если американские компании будут работать в РФ, они и "будут зарабатывать прилично".

Россия и США также могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, добавил президент.

Недавно Путин также заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, в том числе лития, который "могли бы добывать еще 10-15 лет назад". Как известно, литий широко используется в аккумуляторах, в том числе, электрокаров.