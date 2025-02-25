25 Февраля 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Москва простила президента Сербии за поддержку антироссийской резолюции в ООН

Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
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"Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", — сказал он.

Накануне сербская делегация поддержала в Генассамблее проект резолюции, который представили страны Европы. Позже Вучич сказал, что это была ошибка — Сербия должна была воздержаться. Он извинился перед гражданами своей страны.

По его словам, за вторую, американскую, резолюцию по Украине они проголосовали "как надо": воздержались.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по Украине. Ее подготовил Киев вместе с 50-ю странами. В ней от России требуют немедленно вывести войска и прекратить боевые действия. За этот документ проголосовали 93 страны, против — 18, в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия и КНДР. 65 стран воздержались.

Вторую, более нейтральную, резолюцию представили США. В ней указывается на то, что необходимо незамедлительно завершить конфликт и установить мир между Украиной и Россией. Этот документ приняли с поправками, внесенными западными странами. Его поддержали 93 страны, против выступили восемь, воздержались 73.

Ранее мы писали, что делегация Сербии поддержала в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент Александр Вучич.

"Извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность",- цитирует его РИА Новости.

Теги: вучич, сербия, прощение, песокв, кремль, украина, резолюция, оон


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