25 Февраля 2025
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

В России запретили получать медицинское образование дистанционно

Депутаты Госдумы приняли поправки к закону "Об образовании в РФ", устанавливающие запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения в образовательных программах среднего и высшего медицинского, а также фармацевтического образования.

Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев подчеркнул, что процесс работы над поправками не был простым.

"Мы слышим точку зрения медицинского сообщества, которое полагает, что в некоторых случаях применение таких форм обучения является необходимым и оправданным с точки зрения целей образовательных программ. Поэтому мы исходим из того, что в исключительных случаях цифровой формат обучения может применяться в федеральных государственных образовательных стандартах и в типовых дополнительных профессиональных программах", — отметил Сергей Кабышев.

По его словам, случаи, когда электронное обучение все-таки будет допускаться, не могут становиться общим правилом и использоваться для того, чтобы образовательная программа в целом осуществлялась в электронном формате.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что практика, при которой повышением квалификации медицинских работников занимаются коммерческие организации, приводит к плачевным последствиям. В таких учреждениях отсутствует клиническая база и научная школа, а есть только печать владельца этой образовательной организации.

"Такие фирмы повышают квалификацию до миллиона медицинских работников, и специализацию получают порядка 70-90 тысяч. Невозможно в течение 2-3 месяцев из врача-терапевта переквалифицироваться в акушера-гинеколога или онколога. И всё это зачастую, как правило, дистанционно", — говорит председатель ГД.

Володин добавил, что учреждения по повышению квалификации получают миллиарды рублей с тех, кто в итоге в одночасье становится врачом по той специальности, которой надо обучаться длительное время в медицинском университете.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил слова Володина о том, что дистанционная подготовка врачей является порочной практикой.

"Об этом нам говорит, в том числе, и ряд уголовных дел. Мы видим, что подготовка этих специалистов в таком формате неудовлетворительная", — сообщил министр.

Теги: медицина, дистанционное обучение, запрет


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