После подрыва консульства России в Марселе задержаны двое

После того, как в здание консульства России в Марселе брошены два "коктейля Молотова", задержаны двое людей, которым вменяют атаку.

"Я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны оба подозреваемых. Задержаны они были во время проведения проукраинского митинга в центре города", - сказал РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

Утром 24 февраля два "коктейля Молотова" взорвались на территории консульства РФ в Марселе. Их забросили туда в тот момент неизвестные подрывники. Пострадавших нет. Предварительно, речь идёт пока только о материальном ущербе. Взрывы в Марселе имеют все признаки теракта, заявила ТАСС Мария Захарова.