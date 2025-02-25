Предприятие по производству редкоземельных металлов построят на площадке "Соликамского магниевого завода"

Начался первый этап строительства завода по производству редкоземельных металлов на площадке "Соликамского магниевого завода" в Пермском крае, стартовало проектирование предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Контракт на проектирование заключен с российской компанией. Объем инвестиций, необходимых для строительства, составляет более 7 млрд руб. Проект предполагает ежегодное производство 2,5 тыс. тонн редкоземельной продукции: лантана, церия, неодима, празеодима и концентрата РЗМ среднетяжелой группы (самарий, гадолиний, европий). Новый разделительный комплекс обеспечит работой 127 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. Президент отметил, что у России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине. Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам.

Напомним, в марте 2024 г. суд изъял акции СМЗ у частных инвесторов из-за незаконной приватизации эмитента. Это было первое подобное решение в истории современной России. Суд обязал брокеров списать акции со счетов владельцев бумаг.