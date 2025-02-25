Профсоюз "Учитель" спрашивает Минздрав, будет ли узаконено "педагогическое рабство"

Профсоюз "Учитель" направил обращения в Минтруд и Минздрав с просьбой сообщить, было ли согласование приказа Минпроса о рабочем времени и нагрузке на учителей.

Как сообщалось, Минпрос намерен узаконить "педагогическое рабство" - переработку учителей при оплате по обычному тарифу. Такой проект приказа был размещен в конце прошлого года. Но, согласно Постановлению Правительства от 10.12.2002 №877, режим рабочего времени и времени отдыха учителей необходимо согласовывать с Минтруда и Минздравом. Обсуждение проекта приказа завершилось 20 января, но о судьбе проекта ничего не известно.

Профсоюз сообщает, что Минздрав ответил исключительно формально, Минтруд еще нет. И просит предоставить информацию, согласован ли приказ, а также дать научную оценку влияния сложившейся модели регулирования рабочего времени педагогических работников на их здоровье и возможность выполнения обязанностей по обучению и воспитанию детей.

Сейчас оклад педагогов в большинстве регионов ниже МРОТ, только за счет надбавок и доплат получается выше.