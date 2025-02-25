Песков: понадобится много лет для восстановления доверия между Россией и США

Россия и США должны пройти большой путь, чтобы восстановить доверие после всех сложностей последних лет. Так сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, сообщает ТАСС .

Так он ответил на вопрос журналистов, доверяет ли Владимир Путин американцам, когда предлагает им сотрудничать по редкоземельным металлам.

По словам Пескова, предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать возобновлению атмосферы доверия. Он отметил, что очень многое было разрушено за последние четыре года и восстановить это быстро невозможно.

"Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам надо пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что сотрудничество с США по редкоземельным металлам начнется только после нормализации отношений и украинского урегулирования.

Следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерств иностранных дел. Так ответил представитель Кремля на вопрос об информации западных СМИ о якобы планируемой на 25 февраля встрече в Эр-Рияде.

Ранее газета Zeit со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что российско-американские переговоры по Украине продолжатся 25 февраля. По информации издания, представители России и США вновь встретятся в Эр-Рияде. Собеседник газеты уточнил, что встреча "станет продолжением" прошедших 18 февраля переговоров.