"Атомстройкомплекс" ввел новый сервис экспертного сопровождения клиентов

Один из крупнейших застройщиков Свердловской области – компания "Атомстройкомплекс" – ввела новый сервис экспертного сопровождения клиентов при получении ключей и подписании документов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, проведенные исследования* показали, что после появления нового сервиса клиентских менеджеров вырос процент квартир, которые покупатели принимают с первого раза. Большинство отмечают компетентность и клиентоориентированность менеджеров. Эксперты обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы оценить состояние квартир и выявить возможные проблемы.

"До посещения покупателем квартиры сервисный менеджер уже проводит полный первичный осмотр: проверяет целостность отделки, мебели при наличии, работу инженерных систем, электрических приборов, сантехники, регулировку окон и дверей. У нас были случаи, когда собственник заходил, говорил, что ему все нравится, и в момент подписания акта о передачи квартиры уже завозили диван", - рассказал руководитель отдела управления качеством Дмитрий Братущенко.

Ранее, до появления сервисных менеджеров, клиент взаимодействовал сначала с представителем подрядной организации, а затем – управляющей компании. Теперь путь до получения ключей стал проще и удобнее: эксперты выступают посредниками между застройщиком и покупателями, помогая решать возникающие вопросы и обеспечивая более эффективную коммуникацию.

"Клиентские менеджеры на связи с собственником с момента начала сдачи дома в эксплуатацию и до подписания актов о передаче квартиры. Когда сдастся их квартира, на каком этапе передача, даже какая плитка будет в ванной – все эти вопросы важны для покупателя, и их оперативно решит менеджер", - отметил Братущенко.

Новый сервис уже действуют на всех объектах компании "Атомстройкомплекс", которые сейчас вводят в эксплуатацию: "Северное сияние" на Уралмаше, NOVA Park в Академическом, Discovery Residence во Втузгородке и других жилых проектах.

*по данным собственной системы сбора и аналитики обратной связи от собственников недвижимости компании "Атомстройкомплекс"