"Атомстройкомплекс" ввел новый сервис экспертного сопровождения клиентов

25 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" ввел новый сервис экспертного сопровождения клиентов

Один из крупнейших застройщиков Свердловской области – компания "Атомстройкомплекс" – ввела новый сервис экспертного сопровождения клиентов при получении ключей и подписании документов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, проведенные исследования* показали, что после появления нового сервиса клиентских менеджеров вырос процент квартир, которые покупатели принимают с первого раза. Большинство отмечают компетентность и клиентоориентированность менеджеров. Эксперты обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы оценить состояние квартир и выявить возможные проблемы.

"До посещения покупателем квартиры сервисный менеджер уже проводит полный первичный осмотр: проверяет целостность отделки, мебели при наличии, работу инженерных систем, электрических приборов, сантехники, регулировку окон и дверей. У нас были случаи, когда собственник заходил, говорил, что ему все нравится, и в момент подписания акта о передачи квартиры уже завозили диван", - рассказал руководитель отдела управления качеством Дмитрий Братущенко.

Новостройка от "Атомстройкомплекса" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Ранее, до появления сервисных менеджеров, клиент взаимодействовал сначала с представителем подрядной организации, а затем – управляющей компании. Теперь путь до получения ключей стал проще и удобнее: эксперты выступают посредниками между застройщиком и покупателями, помогая решать возникающие вопросы и обеспечивая более эффективную коммуникацию.

"Клиентские менеджеры на связи с собственником с момента начала сдачи дома в эксплуатацию и до подписания актов о передаче квартиры. Когда сдастся их квартира, на каком этапе передача, даже какая плитка будет в ванной – все эти вопросы важны для покупателя, и их оперативно решит менеджер", - отметил Братущенко.

Новый сервис уже действуют на всех объектах компании "Атомстройкомплекс", которые сейчас вводят в эксплуатацию: "Северное сияние" на Уралмаше, NOVA Park в Академическом, Discovery Residence во Втузгородке и других жилых проектах.

*по данным собственной системы сбора и аналитики обратной связи от собственников недвижимости компании "Атомстройкомплекс"

Теги: сервис, квартиры, клиенты, Атомстройкомплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети