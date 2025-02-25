Трамп унизил французского президента

Дональд Трамп, принимавший в Белом доме президента Франции Эммануэля Макрона, посадил его у края своего стола в Овальном кабинете во время встречи глав государств Группы семи (G7). Она прошла 24 февраля в формате видеоконференции. Кадры опубликовала газета New York Post, пишетТАСС.

Президент США посадил французского коллегу справа от себя, а вице-президента США Джей Ди Вэнса - слева. Обычно на таких заседаниях главы государств сидят за круглым столом. Случай с Макроном стал нарушением норм протокола. По мнению газеты Daily Express, американский лидер "унизил" Макрона.

Ранее Lenta.ru сообщала, что Эммануэль Макрон перебил Дональда Трампа во время совместной пресс-конференции в Белом доме. Телеканал CNN отметил, что лидеры улыбались и были дружелюбными, пока дело не дошло до обсуждения Киева.

Макрон выступил с идеей выплат Киеву компенсаций за счет России. Трамп решил уточнить высказывание.

"Еще раз, чтобы вы понимали, Европа предоставляет Украине деньги взаймы. Они получают свои деньги обратно", — начал Трамп.

Он хотел высказать аргументы в пользу предложенной им сделки, которая обеспечит Украине доходы от добычи полезных ископаемых. В этот момент Макрон схватил Трампа за руку и перебил, чтобы уточнить, как именно Европа помогала Украине.

"Нет, на самом деле, честно говоря, мы платили. Мы оплатили 60 процентов от общего объема. Это было как в США: займы, гарантии, гранты. Вы давали реальные деньги", — отметил он.

В ответ Трамп, как пишут СМИ, с ухмылкой сказал: "Если вы верите в это, хорошо".

Как сообщает телеканал НТВ, американский президент дал понять, что теперь Европа должна больше думать о безопасности на континенте, а не США, и переговоры с Россией продолжатся несмотря ни на что.

"В итоге Макрон, который приехал в Вашингтон переубедить Трампа, сам переубедился и согласился, что с Россией нужно вести диалог", - сообщает канал.

27 февраля переубеждать Трампа от переговоров с Россией в Вашингтон приедет британский премьер Кир Стармер. Как отмечают СМИ, это еще один ярый сторонник поддержки Украины и жесткого противодействия России.