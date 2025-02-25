В Нижневартовске суд приговорил пенсионера к условному сроку за угрозы взорвать военкомат

В Нижневартовске суд приговорил пенсионера к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком - один год. Причиной стали угрозы пенсионера взорвать военкомат, сообщает Neft.

Инцидент произошел ночью, 5 марта 2023 года. Пьяный 71-летний вартовчанин позвонил в диспетчерскую службу и сказал, что собирается взорвать бомбу у здания военкомата. Когда пенсионера задержали, он показал пачку с порохом, с помощью которой хотел устроить взрыв. Также в его доме были найдены патроны, хранившиеся без разрешения.

Позже вартовчанин признался, что ничего взрывать не собирался, а хотел "проверить бдительность сотрудников полиции".