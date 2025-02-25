Премьер Грузии: То, что страна не ввела санкций против России, – историческое решение

Власти Грузии считают "историческим" решение не вводить в 2022 г. санкции против России. Высказался премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - приводит РИА Новости слова Кобахидзе.

США в скором времени могут снять санкции с России, сообщает Financial Times. По информации издания, российская сторона прибыла на переговоры в Эр-Рияд "с длинным списком заманчивых бизнес-предложений", понимая, что "деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа".