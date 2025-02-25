Ушла на учебу и не вернулась: на Среднем Урале пропала 17-летняя студентка

На Среднем Урале второй день разыскивают пропавшую студентку.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, разыскивается 17-летняя Виктория Х. из Полевского. С 24 февраля 2025 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета: черная куртка, голубые джинсы, светло-серые сапоги и бежевая шапка.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Виктории, просят сообщить информацию по телефону "горячей линии" 8-800-700-54-52 или номеру 112.

По данным СМИ, накануне девушка отправилась на учебу в техникум и не вернулась. После этого родственники обратились в полицию.