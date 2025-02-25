В Сибири случилась массовая авария, есть пострадавшие

Сегодня утром на трассе Омск – Муромцево случилась массовая авария. Грузовик "Ситрак", ехавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на "встречку", где он столкнулся с перевозившей пассажиров "Газелью".

После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль "Лексус" врезался другой большегруз. По предварительным данным, в момент аварии в пассажирском транспорте ехали не менее девяти человек. Один из них погиб, другие госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает управление МВД по Омской области.