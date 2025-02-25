На совместном заседании комитетов Думы Калуги депутаты одобрили корректировки городского бюджета

Депутаты городской Думы Калуги одобрили изменения в бюджет города. Доходная часть увеличивается на 141 млн. рублей, корректируется ведомственная структура расходов.

«Выделяются дополнительные средства на мероприятия в области дорожного хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры, выплату социальных пособий и компенсаций, предоставление субсидий социально-ориентированным НКО, ремонт зданий школ и детсадов, ликвидацию несанкционированных свалок и аварийного жилого фонда. Депутатский корпус ведёт работу в тесном контакте с управлением финансов, исполнение бюджета держим на постоянном контроле», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Были одобрены изменения в решения Городской Думы «О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества и земельных участков в связи с частичной мобилизацией». Поправки приводят документы в соответствие с распоряжением Правительства РФ.

Также депутаты поддержали изменения в решение «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельной категории граждан по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению». Предоставление ранее предусмотренных мер социальной поддержки гражданам продлевается на 2025 год.

Члены комитетов одобрили сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть», связанные с приобретением автомобилей ГАЗ NEXT и SADKO NEXT.