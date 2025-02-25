СМИ: РФ и США проведут вторую встречу в Эр-Рияде 25 февраля

Российско-американские переговоры по Украине продолжатся 25 февраля, сообщила газета Zeit со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, представители России и США вновь встретятся в Эр-Рияде. Собеседники газеты уточнил, что встреча "станет продолжением" прошедших 18 февраля переговоров.

Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры. Они продолжались 4,5 часа. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он. Также Ушаков заявил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.