Интернет-мошенники переключились на молодежь

Схемы обмана интернет-мошенников адаптировали под молодежь. Об этом предупредили в МВД, пишет ТАСС

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Студенту или школьнику звонят от имени деканата или поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе и просят назвать код авторизации на "Госуслугах".

"После получения доступа к аккаунту туда будут подгружены поддельные доверенности, в банки будут направлены заявки на оформление кредитов", - рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, при этом злоумышленники оказывают на молодежь психологическое воздействие, "в результате возникает паника и снижается критичность мышления".

Когда пользователь понимает, что его аккаунт взломали, к работе подключаются якобы Росфинмониторинг, Роспотребнадзор или следователь.

В данном случае цель злоумышленников - убедить гражданина в контроле ситуации.

Еще один способ обмана: жертву просят сфотографировать банковскую карту с обратной стороны "для приобщения к заявлению" или предлагают "задекларировать" деньги, снять их со счетов и передать курьеру "для защиты".

В МВД в очередной раз призывают никогда и никому не передавать коды из СМС-сообщений.

Ранее ВТБ сообщал, что мошенники в России ищут своих жертв на форумах защиты от мошенников. Как сообщает пресс-служба компании, на подобных форумах граждане пытаются найти советы по защите от мошенников и снова попадаются на их уловки.