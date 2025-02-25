FT: США в ближайшее время снимут санкции с России

США в скором времени могут снять санкции с России, сообщает Financial Times.

По информации издания, российская сторона прибыла на переговоры в Эр-Рияд "с длинным списком заманчивых бизнес-предложений", понимая, что "деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа".

"Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты", — говорится в публикации.

Накануне стало известно, что Россия готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. У России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам, об этом заявил Владимир Путин. По его словам, если американские компании будут работать в РФ, они и "будут зарабатывать прилично".

Российский лидер отметил, что РФ готова предложить американским и другим иностранным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии.