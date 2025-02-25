Вучич: Сербия по ошибке проголосовала в ООН за западную резолюцию по Украине

Делегация Сербии поддержала в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент Александр Вучич.

"Извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность",- цитирует его РИА Новости.

"За американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться", - заявил Вучич.

24 февраля ГА ООН одобрила резолюцию, в которой содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия на Украине. Предложенный США текст сильно изменили из-за поправок Запада, в результате он лишился нейтрального окраса. Например, "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". От Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". При этом террористические атаки Киева в проекте резолюции даже не упоминаются.

В то же время Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. При этом эксперты отклонили поправки европейских стран с антироссийской тематикой, а также поправки РФ. Москва предлагала устранить "коренные причины" кризиса.