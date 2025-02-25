Жители приграничья, потерявшие жильё из-за ВСУ, могут взять ипотеку под 2%

Жители Белгородской и Курской областей, чьё жильё пострадало от атак Вооружённых сил Украины, могут получить льготную ипотеку по ставке в 2%. Программа продлена до 31 декабря 2026 г.

Речь идёт о тех, чьё жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов, либо находится в населённых пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам. Ипотеку можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Программа действует до 31 декабря 2026 г.

До этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чьё жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов, сообщает Министерство финансов России.