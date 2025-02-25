В Подмосковье украинский информатор получил серьёзный срок

В Московской области житель Домодедово наказан за подготовку теракта.

11 апреля 2024 г. в Подольске злоумышленник фотографировал зенитный ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны Военно-космических сил. Также он зафиксировал географические координаты комплекса. Затем информатор отправил полученные данные украинским кураторам для военного наведения БПЛА и поражения военного объекта. В 2017 г. он же незаконно переместил с территории Украины через границу Российской Федерации оружие, а позже осуществлял изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя теракты в различных регионах России.

Второй Западный окружной военный суд наказал несостоявшегося террориста 16 годами лишения свободы и штрафом в 150 тыс. руб., сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.