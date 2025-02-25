Китайцы "подсели" на уральские пряники

В 2024 году уральские предприятия экспортировали в Китай 2 тысячи тонн разнообразных сладостей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В КНР отправили печенье, рулеты, бисквитные торты, пряники и круассаны. Как отмечают на таможне, "хитом продаж" в Китай стали уральские пряники, объем экспорта которых превысил 1 тысячу тонн. Их стоимость составила около 135 млн рублей.

Также поставки уральских кондитерских изделий продолжают идти в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В целом отгрузки предприятий УрФО в 2024 году составили более 8,5 тысяч тонн.

Ранее на таможне рассказывали, что китайцы тысячами тонн скупают уральские продукты.