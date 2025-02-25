Пятеро молодых людей обвиняются в попытке теракта в воинской части в Подмосковье

Пятерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, обвиняют в попытке устроить теракт в воинской части в Балашихе.

Фигуранты планировали поджечь военную технику. Они получали инструкции через мессенджер Telegram от кураторов из Украины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Обвиняемым предъявлено обвинение по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), все пятеро арестованы.

Уточняется, что в деле есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля одной из государственных структур РФ.

Ранее сообщалось, что на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. Неизвестные прикрепили взрывное устройство к составу с дизельным топливом. Найденное устройство решили ликвидировать на месте, детонации не случилось. Пострадавших и разрушений нет.