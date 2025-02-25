Американскую резолюцию по Украине одобрил СБ ООН

Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, сообщает РИА Новости. При этом эксперты отклонили поправки европейских стран с антироссийской тематикой, а также поправки РФ. Москва предлагала устранить "коренные причины" кризиса.

Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.

В понедельник по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее, предложенный США текст сильно изменили из-за поправок Запада, в результате он лишился нейтрального окраса.

Например, "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". От Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". При этом террористические атаки Киева в проекте резолюции даже не упоминаются.

Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию "антироссийской бумажкой".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что резолюция СБ ООН без осуждения РФ имеет преимущественное значение перед резолюцией ГА ООН и задает правильные рамки, призывая к миру, пишет ТАСС.