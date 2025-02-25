РАНХиГС сократит количество филиалов

Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) намерена сократить количество филиалов по стране. Об этом заявил ректор вуза Алексей Комиссаров.

По его словам, главная задача – сделать так, чтобы академия была по-настоящему президентской, то есть имела бы высочайшее качество всех образовательных программ, высокий уровень научной деятельности и всего, что связано с инфраструктурой и средой. В некоторых филиалах и институтах пока такого соответствия нет. У вуза есть 47 филиалов (в том числе в Екатеринбурге), часть из них расположена в несовременных зданиях, где нет нормальных условий для обучения, не везде соблюдают высокие образовательные стандарты, и в некоторых филиалах явный дефицит ярких преподавателей.

"По моим прогнозам, останется около 40 филиалов. Филиалы – это полноценные образовательные структуры", - сказал "Ведомостям" Комиссаров.

На этом фоне появятся представительства академии. Они займутся только программами дополнительного образования без собственного штата преподавателей. Задача представительств будет в том, чтобы наладить максимально тесное взаимодействие с муниципальными, региональными властями, компаниями в регионе и предлагать для них программы дополнительного образования.