25 Февраля 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин предложил американским партнерам редкоземельные металлы 

Россия готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. У России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам, об этом заявил Владимир Путин. По его словам, если американские компании будут работать в РФ, они и "будут зарабатывать прилично".

Российский лидер отметил, что РФ готова предложить американским и другим иностранным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии.

"Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там", — добавил он.

Россия и США также могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия.

"Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия", — считает Путин.

Он отметил, что действия Дональда Трампа в отношении киевских властей основываются не на эмоциях, а на рациональном холодном расчете, "рациональном подходе к сложившейся ситуации, и это "привилегия одного из крупных лидеров".

Недавно Путин также заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, в том числе лития, который "могли бы добывать еще 10-15 лет назад". Как известно, литий широко используется в аккумуляторах, в том числе, электрокаров.

Теги: редкоземельные металлы, Путин, партнеры


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