Сервис "Максим" просит сделать отдельный федпроект по такси

В России сервис заказа такси "Максим" предложил вице-премьеру РФ Виталию Савельеву рассмотреть возможность дополнения национального проекта "Эффективная транспортная система" новым федеральным проектом "Российское такси".

Об этом следует из письма основателя, гендиректора компании Максима Шушарина. Рассмотреть инициативу по дополнению транспортного нацпроекта сервис также предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину в отдельном письме.

Отмечается, что федпроект нужен для систематизации предложений по нормативному регулированию отрасли, сообщают Ведомости.

Ранее стало известно, что таксисты просят правительство России не заставлять ездить на отечественном авто.