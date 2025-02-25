25 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Власти РФ прорабатывают условия возвращения иностранных компаний

Возвращение иностранных компаний из недружественных стран в Россию рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Как заявил представитель Минфина, действующие указы президента РФ № 618 (об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами) и № 81 (о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности) касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию. Отмечается, что при принятии решений правительственная комиссия ориентируется, прежде всего, на позицию профильного ведомства.

Начало переговорного процесса по урегулированию конфликта вокруг Украины ознаменовалось заявлениями российских чиновников и депутатов о возможном возвращении иностранных компаний. Одни приветствовали такую перспективу, другие выражали свое несогласие с тем, что отечественные компании снова будут вынуждены конкурировать с зарубежными корпорациями. Процесс возвращения иностранных компаний должен учитывать интересы отечественных производителей.

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину проработать механизм возвращения иностранных компаний. Необходимо отрегулировать этот процесс так, чтобы сохранить преимущества для собственных производителей, но в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации, сообщают "Ведомости".

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возврата в РФ, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, находится в приоритете. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, Россия будет рассматривать возвращение тех, "кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году". Он подчеркнул, что страна будет допускать на свой рынок тех, в ком заинтересована сама.

Теги: компании, бизнес


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Ранее 23.02.2025 14:39 Мск Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ

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