Госдума одобрила поправку о запрете дистанта в медобразовании

Комитет Госдумы по науке одобрил поправку о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования.

В исключении будут случаи, определенные федеральными образовательными государственными стандартами. Поправку внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем Думы Вячеславом Володиным, по словам которого, дистанционное обучение врачей или фармацевтов без научной базы и практики – "абсолютная профанация, ценой которой будут врачебные ошибки", сообщает РИА Новости.

Первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что проектом в варианте первого чтения предлагается, в том числе наделить Минздрав России полномочиями по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ, а также усилить лицензионные требования к организациям, занимающимся образованием в сфере здравоохранения.