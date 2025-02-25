Трамп подтвердил намерение приехать в Россию

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен посетить Россию.

На пресс-конференции в Белом доме после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что "9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву, но я хочу приехать в подходящее время".

Говоря об Украине, Трамп указал, что президент России Владимир Путин не видит проблем в размещении европейских войск на Украине в рамках мирного соглашения. На на вопрос, возможно ли, что Киеву придётся пойти на территориальные уступки в ходе переговоров, ответил: "Посмотрим".

Встреча с Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе, на ней будет подписано соглашение о полезных ископаемых, отметил Трамп.

По словам Макрона, "невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву".