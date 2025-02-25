25 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Фото: Накануне.RU

Путин: Соглашение США и Украины по ресурсам никак не касается России

Возможное соглашение по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом никак не касается России.

Об этом сообщил на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.

"Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, как они, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело", - заявил глава государства.

Ранее появилась новая версия возможных условий соглашения между США и Украиной. Новая версия предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в соотношении 2:1. Украина вносит две трети будущими поступлениями от добычи, США – треть, которую уже предоставила в виде оружия.

Теги: Путин, Россия, США, Украина


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