Путин: Зеленский загнал себя в тупик

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в тупик.

Об этом сообщил на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину президент России Владимир Путин. Это связано с тем, что украинский лидер запретил себе переговоры с Москвой.

"Он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры", - указал Путин.

Зеленский ухудшит позиции на переговорах из-за жажды власти. Так считает неназванный бывший украинский министр.