Климкин призывает истерить, чтобы Украину не разменяли

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что нужно накалять страсти и эмоции вокруг Украины, а то президент США Дональд Трамп просто разменяет ее, оставив без гарантий защиты и безопасности.

Он полагает, что Вашингтон делает шаги навстречу России, намереваясь оторвать Россию от Китая. А критику с Украины он воспринимает очень лично. Его истинное намерение - просто использовать Украину.

"Я специально акцентирую именно на этом слове – использовать. Но одновременно легализовать и нормализовать отношения с Россией, которые ему нужны геополитически и экономически. Сколько бы мы ни предложили Трампу в разных ресурсах, Путин ему может предложить в двадцать раз больше", – сетует Климкин.

Украинский политолог Павел Щелин считает, что США делают Украину плантацией, будущее украинской государственности Трампа не сильно интересует, ему важно получать с "плантации" прибыль.